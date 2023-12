"Furti in aumento? Intensificheremo i controlli"

"La volontà di fare azioni di controllo di vicinato da parte di residenti vede l’amministrazione comunale molto disponibile ad affiancarli, anche se devo rilevare che in altre realtà non hanno portato a particolari risultati. La volontà che qualcuno ha annunciato, in zone che sono state prese particolarmente di mira dai ladri, di fare delle ronde evoca situazioni di Far West, istanze che possono essere legittime nel momento della rabbia, ma da soppesare attentamente. Ritengo possa essere molto utile invece la creazione di una chat della via, è stata fatta anche dove abito io, in modo che ci sia un reciproco sostegno tra residenti". Così il sindaco Filippo Giorgetti commenta le ripetute segnalazioni, negli ultimi tempi, di furti in alcune zone del territorio, in particolare quella dei laghi e del Ghetto dei Pirati, a Igea Marina.

C’è un certo allarme, avete preso provvedimenti?

"Il primo suggerimento che mi sento di fare è quello di denunciare in caso si sia subito un furto e di rivolgersi ai carabinieri in caso di rilevazione di movimenti sospetti".

Insomma, passare dalle parole e dai post sui social ai fatti…

"Sì, il consiglio è quello di segnalare, solo così si aiutano le forze dell’ordine per fare le opportune indagini. Non di rado, mi viene segnalato anche dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale, ci sono anche casi di furti che non vengono denunciati. Invece dare il maggior numero di elementi informativi alle forze dell’ordine è di grande aiuto".

Ha avuto confronti con carabinieri e polizia locale?

"Sì, ho parlato e mi sono confrontato sia con il comandante dei carabinieri sia con il comandante della polizia locale".

Risultato?

"Premesso che i militari dell’Arma sono stati impegnati in forze nelle scorse settimane in un’importante operazione contro lo spaccio di droga, abbiamo convenuto di intensificare i controlli".

Dove?

"Anche con servizi speciali nelle zone dove sono giunte le segnalazioni. Ma non solo".

Sta per arrivare il periodo natalizio, anche questo porterà a maggiori controlli?

"Sì, nei fine settimana e nei prefestivi, e in particolari occasioni, la polizia locale farà il turno anche notturno, fino all’una di notte. Anche i carabinieri, mi è stato detto, intensificheranno i controlli".

Ha suscitato clamore l’aggressione di qualche giorno fa in via Adige, zona via Adriatico.

"Quanto emerso fa pensare a situazione legata a un certo tipo di mondo. Comunque grave ovviamente. Le nostre telecamere hanno ripreso alcuni particolari, comprese le targhe dei veicoli, e li abbiamo girati ai carabinieri. A riguardo ricordo che sul territorio abbiamo 120 videocamere, parte delle quali con tre ‘occhi’, cioè vanno triplicate. In gradi di fare riprese a 360 gradi. Come la quindicina che sarà installata sul lungomare Carrà".

Mario Gradara