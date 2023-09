Furti in farmacie e tabacchi. I carabinieri arrestano i predoni

Una raffica impressionante di furti commessi tra Rimini, Riccione e Morciano di Romagna. Nel mirino case, tabaccherie, farmacie, negozi. Ma anche carte di credito e bancomat, sottratti ai loro proprietari e poi utilizzati per tentare di prelevare denaro contante. Queste le accuse a carico di due riminesi, uno di 52 e l’altro di 45 anni, entrambi di fatto senza fissa dimora. Nei loro confronti i carabinieri della stazione di Rimini - principale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Rimini.

Le indagini svolte dai militari dell’Arma, con il coordinamento della Procura di Rimini, hanno portato gli inquirenti ad ipotizzare un collegamento tra il 52enne e il 45enne con almeno nove furti aggravati commessi dal dicembre dello scorso anno all’agosto di quest’anno. Secondo le accuse mosse, avrebbero infatti colpito abitazioni, tabaccherie, farmacie ed altri esercizi commerciali nelle aree di Rimini, Riccione e Morciano di Romagna. Gli inquirenti, inoltre, contestano ai due di aver trafugato - almeno in quattro occasioni diverse - carte di credito e bancomat per poi sfruttarle per prelevare denaro contante. Gli indagati sono stati trasferiti alla casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono diverse le segnalazioni per furti, commessi o solamente tentati, raccolte dalle forze dell’ordine riminesi nel corso delle ultime settimane. Nel mirino sono finiti in particolar modo bar, negozi e locali del centro storico e di San Giuliano, bersagliati da una serie di ‘spaccate’ che hanno portato gli esercenti a chiedere misure di sicurezza urgenti e un rafforzamento dei controlli specialmente in orario notturno.