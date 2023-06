Furti in spiaggia, coltelli e bastoni

Furti in spiaggia di borse e zaini. Ma anche bastoni, catena e coltelli che spuntano dalle perquisizioni. I carabinieri anche nel fine settimana scorso hanno avuto il loro da fare nel seguire le segnalazioni e denunce arrivate. I militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato un diciannovenne e un diciassettenne, entrambi di origine nordafricana, dopo la denuncia di una turista alla quale era stata rubata la borsa in spiaggia. I due giovani sono stati fermati poco distante con ancora la borsa in mano. Il maggiorenne aveva con sé anche un coltello. Era stato fermato e denunciato già nei giorni scorsi per lo stesso reato. Fermato e denunciato un altro diciassettenne accusato di avere rubato in piazzale Roma uno zaino a un coetaneo con 300 euro in contante e un I-Phone. Altra denuncia per un diciassettenne che viaggiava su uno scooter rubato. Per lui il reato di ricettazione. Un altro giovane, di 19 anni, è stato fermato mentre era alla guida di un’auto. Dalla perquisizione sono emersi due bastoni da circa 30 centimetri e una catena di ferro nascosti nel veicolo. Spostandosi a Misano un ventenne, dopo una lite con altri giovani, è stato trovato in possesso di un taser. I controlli dei carabinieri hanno riguardato anche la strada dove sono stati fermati oltre cento veicoli e controllate 100 persone. Quattro le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.