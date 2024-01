Furti nei cantieri. Sgominata la banda. Nel baule trapani e arnesi per 50mila euro

Nel bagagliaio del Suv aveva attrezzature edili di ogni tipo. Trapani elettrici, avviatori, flessibili. Utensili destinati ai cantieri, per un valore che sfiora i 50mila euro. Messo alle strette dagli agenti della polizia di Stato, lui - un cittadino campano di 41 anni - si è giustificato spiegando che quella roba era sua e che stava andando a venderla ad un mercatino dell’usato. I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, tuttavia, non gli hanno creduto e lo hanno denunciato per ricettazione. Gli utensili, da un controllo dei numeri di matricola, sono risultati essere oggetto di furto. Trapani e altri attrezzi erano stati trafugati nelle ultime settimane da cantieri sparsi tra Miramare e Santarcangelo. Il sospetto degli inquirenti è che il 41enne sia collegato alla banda che dall’inizio dell’anno ha imperversato in provincia di Rimini, puntando soprattutto ai furgoni di artigiani e operai. Un business particolarmente redditizio, visto che ogni singolo utensile può raggiungere valori che vanno da qualche centinaio di euro ad oltre un migliaio. A fronte delle segnalazioni, le forze dell’ordine riminesi hanno rafforzato i controlli con l’obiettivo di stanare i predoni. E così, giovedì, due di loro sono caduti nella rete della polizia stradale.

Si tratta di un 39enne e di un 27enne, anche loro campani, che dopo l’arresto sono stati scarcerati con l’obbligo di non uscire di casa nelle ore notturne. Gli agenti della Polstrada li hanno intercettato in via Tonale, dopo che avevano rubato delle cassette di attrezzi dal furgone di un idraulico che stava pranzando, e li hanno inseguiti lungo la Consolare. Venerdì, in viale Regina Elena, le pattuglie della polizia hanno invece incrociato un Suv con targa italiana. Il veicolo era così carico di roba da avere le sospensioni posteriori abbassate. Circostanze che ha insospettito i poliziotti, spingendoli a fermare il conducente. Quest’ultimo è stato denunciato a piede libero. I poliziotti sono poi risaliti ad alcuni dei legittimi proprietari delle attrezzature trafugate. Ulteriori accertamenti sulla refurtiva recuperata dagli agenti sono per ora in corso.