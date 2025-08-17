Furti nella notte a San Vito. "Ora più controlli"

L’ondata di furti che da settimane colpisce Santarcangelo e le sue frazioni, come San Vito, ha ormai esasperato i residenti. Sui gruppi social locali si moltiplicano segnalazioni, appelli e racconti preoccupanti. I cittadini chiedono maggiore attenzione e controlli. "Tre giorni fa in via delle Valli sono venuti i ladri per la seconda volta in due settimane – la ricostruzione di un residente – hanno forzato la porta, rubato la mia bicicletta elettrica, attrezzature da pesca e altri oggetti". Le segnalazioni in particolare riguardano alcuni malviventi che si muoverebbero in piena notte a bordo di una Opel con i fari spenti, o ancora in sella ad una bicicletta e con in spalla uno zaino. C’è anche chi ha trovato "tre buchi nella recinzione" del proprio giardino, segno di un possibile tentativo di intrusione.

E c’è chi lamenta la carenza di pattugliamenti notturni e chiede maggiori controlli delle forze dell’ordine. "I ladri hanno provato tempo fa a entrare anche a casa mia – racconta un’altra residente – ma mi sono accorta di loro e sono scappati". Intanto, ogni dettaglio sospetto viene condiviso: un uomo in bicicletta con uno zaino nero, fermo in una zona isolata, o un’auto fotografata all’alba davanti a una casa già colpita. Nel frattempo, sui social la comunità si organizza come può: si danno consigli, si segnalano movimenti sospetti, si cerca di tenere alta l’attenzione rimanendo uniti tra cittadini.