"Furti nelle case. Le telecamere non bastano"

"La sicurezza è un fatto serio e i cittadini non vanno presi in giro - ribatte il sindaco di Coriano, Ugolini alla minoranza – Magari bastassero le telecamere per affrontare la serie di furti che negli ultimi giorni hanno riguardato diversi Comuni della provincia. Abbiamo un progetto di videosorveglianza per Ospedaletto, dal prossimo anno procederemo a dotare le frazioni di impianti per il controllo dei punti sensibili e contribuire a rafforzare i controlli". Per il vice sindaco Domenica Spinelli "la sicurezza è un tema troppo delicato per essere liquidato con una richiesta di videosorveglianza. Invito i consiglieri di minoranza a studiare, anche com senatrice ho a cuore la sicurezza delle persone tanto da aver presentato a mia firma un recente disegno di legge che permetterà agli agenti di pubblica sicurezza, già autorizzati a portare un’arma di servizio, di detenerne una privata, senza necessitare di ulteriori licenze. Una misura che rientra nel pacchetto dei provvedimenti su fisco e sicurezza adottato dal Consiglio dei Ministri e presentato alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti del personale delle forze armate e di polizia".