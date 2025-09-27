Bersagliato da furti e rapine, Giovanni riapre la gioielleria a 94 anni dopo l’ennesimo colpo. “Stufo di stare a casa”

Santarcangelo (Rimini), 28 settembre 2025 – Più forte di tutto. E di tutti. Anche dei rapinatori e dei ladri che continuano a devastargli il negozio. Giovanni Pedrosi ha 94 anni (“li ho compiuti ad aprile, ormai si va per i 95...”), ma per ora non ha alcuna intenzione di andare in pensione.

Una settimana dopo l’ennesimo raid contro la sua gioielleria, Pedrosi ha deciso di riaprire l’attività.

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre una banda aveva tentato di sfondare la vetrina della storica gioielleria in centro a Santarcangelo, usando come ariete una Fiat 500 (risulta poi rubata poco prima del colpo).

La spaccata fortunatamente non è andata a buon fine. I ladri hanno causato gravi danni alla saracinesca del negozio, ma non sono riusciti ad abbatterla, e sono fuggiti a mani vuote. Da ieri Pedrosi è di nuovo dientro al banco della sua gioielleria a lavorare. Come sempre. Come se nulla fosse successo.

Pedrosi, non ha paura di nuovi furti?

“Ormai sono venuti qui così tante volte, che non c’è più molto da portare via – sorride l’anziano gioielliere – Questa volta per fortuna non sono riusciti a rubare nulla. Ma ho dovuto cambiare la saracinesca. I ladri me l’avevano scassata, ne ha fatta montare una nuova. Un bel danno”.

Nel 2023 i ladri le hanno portato via gioielli e orologi per un valore di 200mila euro. Pochi mesi fa (a maggio) ha subito una rapina in pieno giorno ed è riuscito a sventarla. Una settimana fa il nuovo tentato furto. Chi glielo fa fare di lavorare ancora, alla sua età?

“Questo me lo chiedono in tanti. Dopo il colpo della settimana scorsa, ho pensato se valeva la pena riaprire. Ma poi, trascorsi alcuni giorni, mi ero sono stufato di stare in casa e mi sono detto: meglio tornare in negozio. E così ho fatto”.

I danni alla gioielleria di Giovanni Pedrosi a Santarcangelo

Non riesce proprio a stare lontano dalla gioielleria.

“È tutta la mia vita. A me piace lavorare, sto bene. Finché c’è la salute, non voglio smettere”.

Ma tra qualche mese lei compirà 95 anni...

“Lo so magari (ride). Però io mi sento bene, sono ancora in gamba eh... Quindi, finché me la sento, vengo in negozio”.

Di che pasta è fatto se ne sono accorti anche i rapinatori che hanno tentato di svaligiarle il negozio. Con la sua reazione li ha costretti a scappare a mani vuote.

“Anche se loro avevano una pistola, sempre che fosse vera, io ero abbastanza sicuro che non l’avrebbero mai usata. A un certo punto avevano più paura i rapinatori di me, che io di loro: volevo spaccargli la testa!”.