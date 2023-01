Furti Riccione, ladri a casa dell’ex sindaco Daniele Imola: rubati denaro e gioielli

Daniele Imola

Riccione, 2 gennaio 2023 – Serie di furti nella notte di San Silvestro a Riccione, segnalati casi nelle zone di Spontricciolo e San Lorenzo, dove i ladri hanno messo a segno un colpo nella casa dell’ex sindaco Daniele Imola.

Entrati in casa dopo aver alzato la serranda e forzato la finestra del bagno, hanno fatto razzia di gioielli e di alcune banconote che servivano per la spesa quotidiana. In fase di valutazione la cifra del bottino che ha soprattutto un valore affettivo.

Sul posto sono subito accorsi i carabinieri che indagano su questo e su altri casi. Ad accorgersi che la sua abitazione era stata visitata dai malviventi, è stato lo stesso Imola con la moglie, quando intorno alle 3.30 è tornato a casa.

"Non avevamo molte cose, se non dell’oro, catenine, braccialetti e anelli che erano soprattutto dei ricordi. Ma il brutto è che ci si sente violati. Le camere sono state messe sottosopra, i ladri hanno aperto tutti i cassetti e frugato ovunque. Cercavano forse la cassaforte che però non abbiamo, ma hanno trovato solo quei monili e qualche soldo. I carabinieri sono stati con noi, hanno fatto un sopralluogo e ci hanno pure incoraggiati. A quanto pare di furti ce ne sarebbero stati cinque/sei".

Imola denuncia il caso anche sui social dove lancia un appello alla sindaca Angelini e all’assessore Oreste Capocasa: "continuate a insistere e tenere la sicurezza al primo posto del vostro impegno pubblico".

Sempre nella stessa notte i ladri hanno fatto irruzione nella casa di una famiglia che vive nella zona centrale di Spontricciolo. Indisturbati hanno tagliato le inferriate e divelto la finestra, per poi mettere tutto sottosopra.