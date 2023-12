Ondata di furti a Riccione, blitz notturno in viale Dante

Riccione, 13 dicembre 2023 - Una nuova ondata di furti, stavolta a Riccione. Nella notte blitz dei ladri in viale Dante. Nel mirino tre attività commerciali: un ristorante kebab, la Buongustaia e un paio di negozi, lo Stock Store, di abbigliamento e il Mantr. I ladri hanno usato un tombino in tutti i casi, per spaccare le vetrine e introdursi all'interno dell'attività.

Hanno rubato il fondo cassa, per un bottino ancora da quantificare, e danneggiato il registratore. Ingenti i danni provocati. Sui colpi indagano i carabinieri di Riccione.