Furti, vandalismi, degrado: a Rimini negozi e hotel arruolano 200 vigilantes

Rimini, 26 giugno 2025 – Con l’estate entrata nel vivo, cresce la richiesta di sicurezza. Alberghi, stabilimenti balneari, negozi, tabaccherie, farmacie: aumenta il numero delle attività che, per mettersi al riparo da furti, vandalismi e degrado, hanno deciso di ricorrere a servizi di vigilanza privati.

Succede a Marebello, dove una trentina di esercenti hanno scelto di far fronte comune per assicurarsi il pattugliamento notturno, dalle 22 alle 5 del mattino, con l’obiettivo primario di "presidiare l’orario di chiusura delle attività e le serate animate della movida estiva".

A Marebello non sono però i soli e anche in altre zone della città, specialmente quelle più turistiche, stanno seguendo l’esempio. A conti fatti, sarebbero almeno 200 gli operatori della sicurezza – tra guardie giurate e vigilantes – impiegati nel Riminese durante l’estate, con compiti che vanno dal pattugliamento di spiagge e lungomari al presidio di aziende, banche e luoghi istituzionali ma anche di eventi piccoli e grandi.

"Attualmente copriamo principalmente le aree di Marina centro e Marebello – spiega Alessandro Giuliani, titolare della Vigilar –. Complessivamente, gli operatori che si sono rivolti a noi sono all’incirca 150, solamente a Rimini. Siamo attivi anche a Riccione e dal 1° luglio partiremo a Bellaria. Le nostre pattuglie, due per ogni turno, effettuano un servizio di monitoraggio e controllo del territorio in auto nella fascia oraria che va dalle 18.30/19 fino a notte fonda. E’ un presidio ulteriore, che va ad aggiungersi a quello già messo in campo dalle forze dell’ordine, con l’intento di dissuadere i malintenzionati e prevenire episodi dannosi sia per i residenti che per i turisti. A Rimini impieghiamo una quarantina di dipendenti, incluse le guardie giurate".

Le richieste più diffuse? "Ci sono albergatori preoccupati per i furti che avvengono all’interno delle loro strutture ai danni dei clienti – continua Giuliani –. Ma anche bagnini che devono fare i conti con sbandati che la notte rompono i lettini e riempiono la spiaggia di rifiuti. Senza dimenticare il problema dei pallinari e quello dei bivacchi improvvisati".

Tra le realtà più importanti della Romagna ci sono I Cittadini dell’ordine, che portano avanti la tradizione della Civis. "In provincia di Rimini siamo operativi con un centinaio di guardie giurate – spiega il direttore tecnico Giuseppe Testa –. Ci occupiamo del presidio di punti nevralgici del territorio, come ospedali, stazioni, la fiera e il Gros, ma anche della sicurezza di aziende, siti produttivi e manifestazioni, lavorando sempre in strettissima sinergia con le forze dell’ordine. A Riccione siamo attivi con otto guardie giurate armate, durante tutta l’estate, per il servizio di vigilanza notturna delle spiagge".

Negli ultimi anni, secondo Testa, "la domanda di sicurezza è aumentata esponenzialmente. C’è molta più attenzione, ad esempio, alla gestione di eventi e manifestazioni, indipendentemente dalla grandezza e dal numero di visitatori. Quello della microcriminalità è un problema che residenti e categorie economiche toccano con mano quasi ogni giorno e rispetto al passato è molto cambiata anche la percezione del fenomeno".