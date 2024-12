Furto al Caffè delle Rose di Marina centro: colpo alla cucina prima della riapertura

Ladri in azione al Caffè delle Rose di Marina centro. Il tutto proprio mentre il locale di viale Vespucci, uno dei simboli della Riviera, si preparava ad aprire i battenti dopo un lungo stop con una nuova gestione affidata a Befed, una catena italiana specializzata in pub e galletto alla brace.

Il blitz è scattato nella notte tra domenica e lunedì. Stando ad una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti nell’immobile – in fase di ristrutturazione ormai da diverse settimane – forzando una porta laterale. Nel mirino è finita la cucina nuova di zecca del locale che è stata in parte smontata dai soliti ignoti che si sono poi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Ancora da quantificare con precisione il valore della refurtiva, anche se all’appello mancherebbero macchinari e attrezzature della cucina.

L’allarme è scattato il giorno seguente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rimini. I militari dell’Arma hanno svolto un primo sopralluogo per ricostruire con precisione i movimenti compiuti dai ladri. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza, nella speranza che possano contenere indizi utili all’identificazione degli autori del furto.

Insomma, non c’è proprio pace per il Caffè delle Rose, locale simbolo di Marina centro che nell’estate del 2023, dopo che la proprietà dello storico immobile aveva avviato la risoluzione dell’accordo con la precedente gestione per inadempienze del contratto di affitto, che sarebbe scaduto il 31 dicembre dello stesso anno. Da allora sul bar sembrava calato il silenzio.

Di recente sul sito ufficiale di Befed – azienda nata nel 1996 e lanciata come franchising nel 2002 – è comparsa una nuova location, quella di Rimini, corrispondente a viale Vespucci numero 1, lo stesso indirizzo del Caffè delle Rose. Si tratta senza dubbio di una notizia positiva non solo per Marina centro ma per tutta Rimini: l’arrivo di una catena importante in un’area tra le più turistiche della città. Sui social ufficiali del gruppo compare un evento dedicato alla serata di inaugurazione, prevista per venerdì 13 dicembre.