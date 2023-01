Furto a Rimini, dal bar spariscono i soldi delle slot machine

Un avventore davanti a una slot machine (foto di repertorio)

Rimini, 8 gennaio 2023 - Hanno forzato la porta d’ingresso, per poi dirigersi verso le slot machine e la gettoniera. Hanno rubato soldi anche dalla cassa e sono scappati, facendo perdere le loro tracce.

I ladri hanno visitato un bar del centro storico di Rimini nella notte tra venerdì e sabato. Il colpo si è consumato in via Santa Chiara.



Nel mirino, come detto, le slot machine e la gettoniera, scassinate per portare via i soldi: i proprietari del locale, che si sono accorti della visita dei malviventi alla riapertura, stanno ancora quantificando l’esatto importo del denaro rubato.

Dalla cassa, invece, sono sparite poche centinaia di euro. Sul fatto indagano i carabinieri di Rimini, che stanno portando avanti le indagini con l’obiettivo di identificare gli autori del colpo.