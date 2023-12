Furto con scasso alla sede Confesercenti

Furto con scasso nella sede della Confesercenti di Bellaria. L’altra notte ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso degli uffici di via Cesare Pavese, nel cuore della città, a un centinaio di metri dal municipio, e si sono introdotti all’interno, alla ricerca di soldi e oggetti di valore. "Il loro bottino è stato magro – spiega Massimiliano Berlini, responsabile della Confesercenti per Bellaria Igea Marina e Santarcangelo (presidente per la città di Panzini è Pierluigi Silvagni, ndr) – perché di denaro contante nella sede di solito ne teniamo molto poco". Insomma, solo qualche spicciolo depredato, il fondo cassa, oltre al danno arrecato alla porta, che è stata forzata scassinando la serratura.

"La mia impressione – aggiunge Berlini – è che questi signori puntassero ai soldi degli acconti delle dichiarazioni dei redditi, visto che proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) scadono i termini per versarli. Ma noi da moltissimo tempo facciamo addebitare alle persone che seguiamo le somme direttamente atttraverso la banca". I ladri (o il ladro) hanno cercato dappertutto, indisturbati, rovistando e mettendo sottosopra cassetti, armadietti, scrivanie. Non sono stati rubati i computer a disposizione degli addetti.

"I ladri hanno anche tentato di spegnere le sirene dell’allarme – continua Berlini –, senza però riuscirci. Infatti quando gli impiegati, in mattinata verso le otto e mezza, si sono recati alla sede, hanno trovato l’allarme che suonava ancora, anche se era, a quanto hanno raccontato, piuttosto ’sfiatato’. Mi ha personalmente rammaricato apprendere che, nonostante l’impianto, che non era al momento collegato a sistemi di segnalazione telefonica, avesse preso a suonare fin dalla nottata, nessuno dei tanti residenti delle palazzine vicine lo abbia segnalato. Probabilmente avranno pensato a un falso allarme. Ci hanno riferito che una vicina di casa si era affacciata alla finestra, svegliata appunto dalla sirena, verso le tre e mezza di notte". Ma la cosa non ha avuto seguito.

A chiamare i carabinieri sono stati ieri mattina gli stessi dipendenti della Confesercenti. I militari hanno fatto i rilievi del caso. E’ stata anche sporta denuncia, nella stazione di via Ovidio. "E’ il primo furto, almeno che io sappia – conclude Berlini – che viene messo a segno nella nostra sede di Bellaria. Un paio d’anni fa invece era accaduto lo stesso in quella di Santarcangelo. Anche in quel caso la disponibilità di denaro contanto era stata minima. Ma il danno causato dall’effrazione, fatta utilizzando un piede di porco, era stato invece molto pesante".

Mario Gradara