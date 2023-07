Furto con spaccata all’Exnovo Rubati una ventina di cellulari

I vetri scricchiolano sotto le suole dei titolari dell’Exnovo Informatica, al centro Teorema di Santarcangelo, quando ieri mattina sono rientrati nel negozio di elettronica trovandosi davanti una porta a vetri completamente distrutta e l’esercizio ripulito dei telefoni cellulari in vendita. Un furto con spaccata, presumibilmente provocata dai malviventi ancora senza volto utilizzando un piede di porco, che si sarebbe consumata secondo le primissime ricostruzioni dopo le due della notte tra sabato e domenica. Condizionale d’obbligo poiché le indagini dei carabinieri su quanto accaduto sono ancora in corso e non potrebbero disporre di elementi tecnici. A quanto pare, il negozio non disporrebbe di allarme o telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso i malviventi in azione fuori dal negozio.

Quel che rimane, sono i danni ingenti provocati all’esterno dell’Exnovo Informatica, con la parte bassa della porta a vetri in ingresso completamente distrutta con un colpo violento (in foto). Dal varco così aperto, secondo gli investigatori, si sarebbero poi intrufolati i ladri, che indisturbati e a colpo sicuro hanno quindi rivolto la propria attenzione sui telefoni cellulari in esposizione. Secondo le prime stime dei titolari, che stanno facendo un inventario della merce rubata da consegnare alle forze dell’ordine, sarebbero stati sottratti dall’interno del negozio circa una ventina di smartphone, molti dei quali marca Apple, e un iPad.

Approssimativamente i titolari del negozio al momento quantificherebbero il maltolto per un valore tra i 3.500 e i 4.000 euro di danni. Dopo la denuncia presentata dalla proprietà i carabinieri della compagnia di Rimini sono già al lavoro per ricostruire quanto è accaduto e cercare di identificare i responsabili, oltre a recuperare la merce rubata, che – come spesso accade in questi casi – potrebbe ben presto diventare oggetto di ricettazione e quindi di rivendita illegale sul mercato nero degli apparecchi. Tuttavia, risulterà importante la tempestività, anche nell’individuare le tipologie di smartphone sottratti e verificare se dispongano di eventuali sistemi di localizzazione.