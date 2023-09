Cerca di rubare cuccioli di bulldog dal condominio e rischia il linciaggio

Rimini, 26 settembre 2023 - Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, avrebbe tentato di impossessarsi di due cuccioli di bulldog francese, portandoli via dal cortile di un condominio a Miramare. L’uomo – un 27enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine – è stato però notato dagli inquilini della palazzina. Ne è nata una discussione furibonda sfociata quasi rissa, con il 27enne che, dopo aver rischiato di essere linciato, non avrebbe esitato a scagliarsi contro il proprietario degli animali e gli altri condomini con calci e pugni, addirittura aizzando loro contro il suo cane di razza husky.

Sul posto sono accorse le Volanti della questura e l’uomo è finito in manette. Dal canto suo, lo straniero si difende: afferma di non essere un ladro di cani e che non era sua intenzione impadronirsi dei due cuccioli, ma semplicemente giocare con loro. Difeso dagli avvocati Maurizio Voltolini e Cinzia Bonfantini, avrà la possibilità di fornire la sua versione dei fatti nel corso dell’interrogatorio di convalida. Deve rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni aggravate plurime e tentata rapina impropria.

Tutto comincia sabato scorso attorno alle 16.30. Il 27enne è uscito per una passeggiata insieme al suo husky. Sta facendo rientro a casa quando, passato davanti al condominio, vede i due cuccioli di bulldog. Si avvicina, infilando il braccio tra le sbarre della recinzione. È a quel punto che viene notato da una condomina, che – credendo di essere di fronte a un ladro – avverte il propietario degli animali. Quest’ultimo scende in strada inferocito e si mette a discutere con il 27enne che a quel punto, secondo quanto ricostruito dal personale della questura, avrebbe avuto una reazione violenta, aizzando l’husky contro gli inquilini e colpendoli anche con calci e pugni e morsi. Un comportamento che avrebbe continuato a tenere anche all’arrivo degli agenti, rifiutandosi di salire sulla macchina di servizio. Il rumeno, attraverso i suoi avvocati, sostiene però che l’intera vicenda sia frutto soltanto di un gigantesco equivoco. "Volevo solamente giocare con quei cuccioli, non certo rubarli” ha spiegato. Per questo motivo avrebbe suonato più volte il campanello del condominio nel tentativo di avvisare il padrone dei bulldog. Non ottenendo risposta, avrebbe quindi allungato la mano per accarezzarli.