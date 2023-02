Furto di dati Assolto poliziotto

Erano accusati di aver sfruttato la loro posizione di poliziotti all’epoca dei fatti (gli anni a cavallo tra il 2012 e il 2016) in servizio alla questura di Rimini e le credenziali in loro possesso per accedere alla banca dati telematica della polizia di Stato, prelevando una serie di informazioni sensibili sul conto di varie persone, che sarebbero poi state cedute a soggetti terzi, incluse delle agenzie investigative. I due agenti, oggi in pensione, erano stati coinvolti in un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. In primo grado, il tribunale di Rimini si è espresso con una sentenza di assoluzione e una di condanna. Per il primo poliziotto, difeso dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, la Procura aveva chiesto una condanna ad un anno e 6 mesi. Durante il dibattimento, i legali della difesa hanno sostenuto che l’imputato avesse sì fatto accesso alle banche dati del sistema di indagine, ma solamente per assolvere ai propri doveri d’ufficio, e mai cedendo le informazioni ad altri. Per lui è arrivata l’assoluzione. Condanna a due mesi (un anno e un mese la richiesta dell’accusa) nei confronti del secondo poliziotto.