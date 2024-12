Furto in appartamento,. Natale amaro in via Leptis Magna

Un Natale da dimenticare per i residenti di un appartamento in via Leptis Magna, a Rimini, vittime di un furto che si è consumato nella giornata di domenica. I ladri hanno agito approfittando dell’assenza dei proprietari, penetrando nell’abitazione dopo aver forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno, i malviventi hanno messo a soqquadro l’appartamento, facendo razzia di contanti e oggetti preziosi. Secondo i primi accertamenti, il valore complessivo del bottino ammonterebbe a circa 10mila euro. La scoperta del furto è avvenuta solo nel tardo pomeriggio, quando i proprietari, rientrando a casa, si sono trovati di fronte all’amara sorpresa. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Una Volante della Questura è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Al momento, i ladri sembrano essere svaniti nel nulla, lasciando dietro di sé pochi elementi utili per risalire alla loro identità. Come spesso accade con l’approssimarsi delle festività natalizie, si moltiplicano gli episodi di furto in abitazione, tanto a Rimini quanto nel resto della provincia. Proprio allo scopo di prevenire le razzie dei topi d’appartamento, le forze dell’ordine hanno intensificato gli sforzi incrementando il monitoraggio delle zone più a rischio.