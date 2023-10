Furto in spiaggia rubate le tavole per fare sup

Furti in spiaggia. Con il favore delle tenebre i ladri hanno colpito alla zona 44 nella parte sud dell’arenile a Riccione. È qui che ha sede l’associazione 44Sup che propone agli associati un nuovo modo di vivere il mare e la spiaggia. Il sup va sempre più di moda e ignoti l’altra notte hanno pensato di introdursi nelle strutture dello stabilimento per rubare due tavole. "La nostra è un’associazione sportiva e anche in questo periodo, visto il clima, continuavamo a fare attività – spiega Gianluca Ubaldelli –. Questo furto ci costringe a chiudere e a rimandare tutto al prossimo anno. Il danno per le due tavole supera il migliaio di euro, ma potrebbe essere superiore. Nello stabilimento si stanno facendo verifiche per vedere se sono scomparsi anche diversi lettini custoditi nelle strutture". Non si può parlare di bravata. "Per portare via una tavola rigida lunga 3 metri serve almeno un furgone, dunque erano preparati. Inoltre sono tavole riconoscibili e da queste parti non riuscirebbero ad utilizzarle perché lo verremmo a sapere. Spiace notare che la spiaggia della zona sud, nella notte, è purtroppo terra di nessuno".