Furto in tabaccheria, due arresti

Avevano messo a segno un furto all’interno di una tabaccheria di Lido di Fermo ma, dopo un’indagine della polizia, durata più di un mese sono state incastrate. Per questo motivo gli uomini della questura di Fermo hanno richiesto e ottenuto l’emissione delle misure cautelari di custodia in carcere nei confronti di due 25enni, una di Rimini, l’altra di Bergamo. I fatti risalgono al 22 luglio scorso, quando la squadra volante era intervenuta su richiesta del titolare della tabaccheria, che era stato derubato dell’incasso di oltre 3mila euro in contanti, somma di denaro che custodiva in un cassetto dell’attività commerciale. La vittima aveva spiegato ai poliziotti cosa era accaduto durante la giornata e aveva aggiunto di aver notato il particolare atteggiamento di due clienti, le quali erano entrate e uscite dalla tabaccheria per ben due volte. Durante il primo accesso le due ragazze avevano chiesto informazioni, mostrandosi interessate all’acquisto di un paio di ciabatte da mare, dopodiché se n’erano andate per poi tornare una seconda volta e mettere a segno il colpo. Al termine delle indagini, la squadra mobile di Fermo – avvalendosi del contributo delle squadre mobili di Rimini e di Bergamo – ha quindi eseguito le due misure cautelari, rintracciando le ladre presso le loro abitazioni.