Furto in via Flaminia Preso il fondocassa del negozio di fumetti

Un blitz nel cuore della notte. Alle 5 circa, quando il sistema d’allarme del negozio di fumetti Orion in via Flaminia Conca è scattato a segnalare la presenza anomala di persone nell’attività. Di alcuni malviventi, ancora ignoti, che nella notte tra sabato e ieri appunto si sono introdotti nel negozio dopo aver aperto un varco spaccando la vetrina. I ladri sono andati dritti sull’obiettivo, il registratore di cassa che è stato dunque sradicato, sommando anche danni a quanti già provocati infrangendo la vetrina per entrare.

All’interno del registratore ci sarebbero stati come fondocassa tra i 300 e i 400 euro secondo quanto stimato dai titolari del negozio. Un bottino che i ladri hanno preso prima di abbandonare il registratore dove è stato ritrovato, nel cortile di una casa di via Fantoni. Sull’accaduto indaga ora la polizia di Stato, dopo che i titolari del negozio di fumetti hanno formulato denuncia-querela per l’accaduto.