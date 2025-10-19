Furto lampo al ristorante. Danni per 4mila euro, la rabbia del titolare:: "Impossibile lavorare così"

Un furto con scasso fulmineo, consumato in pochi minuti alle prime luci dell’alba. È successo al ristorante pizzeria ’Tin bota’ di Rivazzurra, dove un ladro — con ogni probabilità in azione da solo — ha colpito alle 6.31 di ieri, forzando la porta d’ingresso con un piede di porco. Il titolare, Ivan Bianchi, racconta nel dettaglio la dinamica e non nasconde la rabbia: "Ha forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, nonostante ci fosse l’antifurto. È scattato l’allarme e io sono partito subito da casa: abito a due chilometri, ci ho messo neanche nove minuti. Ma quando sono arrivato lui era già sparito". Il ladro non ha perso tempo. Ha diretto le sue attenzioni principalmente verso il cassetto dell’incasso e il computer del sistema gestionale. "È entrato, ha strappato il computer, si è portato via il cassetto coi soldi, ha tirato tutto per terra e poi è scappato. Io sono arrivato alle 6.39, ho trovato la porta aperta e ho chiamato la polizia". Il danno economico è ingente: "Tra incassi e computer siamo sui quattromila euro", racconta Ivan. "Poi ci sono i danni: la porta è da rifare. Ho chiamato il tecnico ma io stasera (ieri, ndr) ho gente e non so come lavorare". Oltre alla perdita materiale, c’è un disagio operativo immediato: con il computer gestionale fuori uso, l’attività rischia di dover improvvisare per riuscire a servire normalmente i clienti già prenotati. "Qui è diventato uno schifo, vetri rotti alle macchine ogni due giorni, furti ovunque. È impossibile lavorare così" allarga le braccia il titolare del ’Tin bota’. Parole dure, dettate dalla frustrazione. Quella stessa frustrazione che cresce ogni volta che ci si trova a fare i conti con un’altra serranda divelta o un’altra cassa svuotata. E il ristorante non è nuovo a episodi simili. Il titolare lo ricorda chiaramente: "Era già successo anni fa: in quel caso ero riuscito a sorprendere il ladro dentro il ristorante. Oggi c’è mancato per una questione di minuti, di secondi". Questa volta il ladro se n’è andato con pochi minuti di vantaggio. Ma resta il rammarico. "Paghiamo antifurto, vigilanza, tutto… ma non basta mai. È diventato impossibile lavorare così". Bianchi ha presentato denuncia alla polizia di Stato che ha avviato immediatamente le indagini compiendo già una prima ricognizione nelle vie attorno al ristorante. Sempre a Rivazzurra, nella notte tra giovedì e venerdì, a fare i conti con i ladri è stato il bar ’Infinity’, davanti al Frontemare, preso d’assalto dai soliti ignoti. Anche in questo caso i danni sono stati considerevoli. I malviventi hanno razziato bottiglie di alcolici, fondo cassa e dispensa.

Lorenzo Muccioli