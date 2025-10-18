Colpo fulmineo all’alba: ladro solitario svaligia il ristorante ‘Tin Bota’

Rimini, 18 ottobre 2025 – Colpo fulmineo alle prime luci dell’alba al ristorante pizzeria Tin Bota di Rivazzurra. Alle 6.31 un ladro, probabilmente in azione da solo, ha forzato la porta d’ingresso con un piede di porco ed è riuscito a introdursi nel locale nonostante il sistema d’allarme fosse attivo.

Il titolare, Ivan Bianchi, è stato avvisato ed è corso sul posto, coprendo in meno di dieci minuti i due chilometri che lo separavano dal ristorante. Ma al suo arrivo il responsabile si era già dileguato, lasciando dietro di sé solo disordine e rabbia.

L’obiettivo del malvivente erano i contanti e le attrezzature più facilmente trasportabili. In pochi istanti ha strappato via il computer gestionale, ha svuotato il cassetto degli incassi, ha rovesciato a terra ciò che ingombrava la fuga ed è uscito dalla stessa porta divelta con cui era entrato.

Il danno complessivo è consistente: tra denaro e apparecchiature si stima una perdita di circa 4mila euro. A questo si aggiungono le spese per riparare la porta forzata e la necessità di far intervenire tecnici per ripristinare almeno in parte il sistema informatico.