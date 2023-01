Maxi furto a Santarcangelo: ladri in fuga con 200mila euro di gioielli

Ieri la gioielleria di Giovanni Pedrosi a Santarcangelo è rimasta chiusa dopo il furto subito nella notte

Santarcangelo (Rimini), 24 gennaio 2023 – L’allarme ha suonato più volte, "ma non siamo proprio riusciti a sentirlo. Fuori infuriava la burrasca, c’era troppo vento...". E così i ladri sono riusciti ad agire indisturbati facendo man bassa di gioielli.

"Ci hanno letteralmente ripulito", allarga le braccia Giovanni Pedrosi, titolare della storica gioielleria Pedrosi a Santarcangelo. Che ieri è rimasta chiusa, dopo il colpo grosso dei ladri subito nella notte.

"Quantificare il danno è ancora difficile – continua Pedrosi – Ma posso solo dire che ci hanno rubato tanti, tantissimi pezzi. Soprattutto orecchini d’oro, ma anche bracciali e altri gioielli". Per Pedrosi, da una prima ricognizione i ladri si sarebbero portato via "gioielli per un valore che sfiora i 200mila euro. Ma il danno potrebbe essere anche più consistente".

La banda entrata in azione nella notte tra domenica e lunedì probabilmente teneva di mira l’oreficeria da tempo, e ha studiato il colpo nei dettagli. Tanto che i ladri non si sono nemmeno sforzati molto per entrare nel negozio di Pedrosi, che si trova in pieno centro storico a Santarcangelo, nel ’borgo’ di via don Minzoni.

Nessuna spaccata: i ladri si sono limitati a sollevare, forzandola, la saracinesca all’entrata della gioielleria, e poi hanno rotto il vetro d’ingresso. Una volta dentro, hanno arraffato tutto quello che potevano. "Ci hanno rubato tantissimi orecchini d’oro, e altri pezzi di valore".

Il colpo è avvenuto durante la notte, Pedrosi si è accorto solo ieri mattina alle 7 di quanto è accaduto. "E pensare che io e la mia famiglia abitiamo vicino alla gioielleria (che Pedrosi manda avanti insieme alla moglie e alla figlia), ma purtroppo non ci siamo accorti di nulla".

Ieri mattina i carabinieri di Santarcangelo, appena ricevuta la chiamata, sono andati sul posto per fare un sopralluogo e cercare elementi utili per rintracciare i ladri. Il negozio è sprovvisto di videosorveglianza, e l’allarme installato non è collegato alle centrali operative delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere della banca che si trova lì a fianco, nella speranza di riuscire a trovare qualche indizio.

"Purtroppo – conclude Pedrosi – non avevamo ancora rinnovato il contratto con l’assicurazione per il negozio, scaduta a fine dicembre. Un bel guaio".

Ieri l’oreficeria è rimasta chiusa per tutto il giorno. Una decisione presa dai titolari anche per fare l’inventario di quanto è stato rubato. Il negozio riaprirà, ma Pedrosi, storico gioielliere di Santarcangelo, e i suoi familiari sono a pezzi: "Questo è un durissimo colpo per la nostra attività".