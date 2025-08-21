Razzia sotto l’ombrellone, scippato un turista fedele. “Prima volta in 60 anni”

Rimini, 21 agosto 2025 – Ha scelto ancora Rimini per le sue vacanze, come fa ormai da oltre sessant’anni, ma questa volta Gianni Fasolini, fotografo professionista di Villafranca di Verona, come altri turisti prima di lui, è finito nel mirino dei ladri da spiaggia.

Nel pomeriggio del 13 agosto, a Marina centro, Fasolini è stato vittima di un furto sotto l’ombrellone: qualcuno ha approfittato di un momento di distrazione temporanea, si è avvicinato e gli ha portato via il cellulare. “Sono stato io a fare l’errore: ho lasciato il borsello con dentro poco o nulla, ma con il telefono, agganciato all’ombrellone. E quegli errori lì li paghi” racconta.

Il borsello conteneva pochi spiccioli, un accendino e due sigarette. L’unico oggetto di valore era lo smartphone, un Motorola, che per il fotografo aveva comunque una funzione importante: “Io scatto anche col telefono, mi capita di usarlo per fare fotografie veloci da rielaborare dopo. Non era un telefono di pregio, ma per me aveva un’utilità precisa”. La scoperta è arrivata nel tardo pomeriggio. “Il cellulare è rimasto acceso fino alle 18.30, poi è stato spento” spiega Fasolini. Per il turista veronese, che frequenta Rimini ininterrottamente dal 1964, è stato il primo furto subito in spiaggia.

“Sono 61 anni che vengo qui, non mi era mai capitato. Ho sempre lasciato portafogli e telefono sotto l’ombrellone e per decenni non è successo nulla. Stavolta no. Pazienza, per 60 anni mi è andata bene” osserva. Amareggiato, certo, ma senza drammi. “La seccatura più grossa dal mio punto di vista è stata dover bloccare la Sim e bloccare i conti. Per il resto, il danno economico è relativo. Il fastidio è nel doversi riorganizzare con un nuovo telefono”. Il legame con la città resta intatto. “Vengo a Rimini da quando ero bambino, con i miei genitori. Poi ci sono tornato da adulto, con la mia famiglia. Non ho mai saltato un’estate, e spesso arrivo anche in inverno, a Natale, in primavera. Rimini per me non ha segreti”.

Quanto al tema della sicurezza, Fasolini invita a non generalizzare: “I ladri ci sono sempre stati, anche in spiaggia. Negli anni Ottanta c’era molta più gente e, paradossalmente, più criminalità. Oggi ci sono episodi come in tutte le città, da Torino a Milano, non mi sembra una situazione peggiore di altre. Non mi pare che la situazione di Rimini sia diversa da quella di altre località”. Un furto, quindi, che lascia più amarezza che rabbia. Ma che non scalfisce il rapporto di lunga data tra il fotografo veronese e la città romagnola, da lui vissuta come una seconda casa da oltre mezzo secolo.