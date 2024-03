Rimini: furto nella villa di Denny Montesi, ladri in azione con un flessibile

I ladri sono fuggiti a mani vuote "solo perché sono rientrato a casa in quel momento". L’ennesimo colpo dei soliti ignoti a Spadarolo è avvenuto nella villa di Denny Montesi, l’ex compagno di Anna Falchi (i due hanno una figlia), imprenditore nel mondo dello spettacolo.

Una banda armata di flessibile e piede di porco venerdì sera ha fatto irruzione nell’abitazione di Montesi.

Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, come lui stesso racconta.

"Da come hanno agito, i ladri sapevano bene cosa cercare e dove... Sono entrati forzando una porta finestra al pianterreno, e si sono subito diretti nella camera dove tengo la cassaforte. Nelle altre stanze non hanno toccato nulla".

Il furto è avvenuto poco dopo le 21 di venerdì sera.

"Sono rimasti dentro casa mia per 12 minuti esatti – spiega ancora Montesi – Lo so con precisione perché a casa ho 8 telecamere e anche l’allarme. Allarme che però non avevo attivato, quando sono uscito di casa verso le 19,30 per andare a cena".

Le telecamere sono riuscite a riprendere buona parte del blitz dei ladri. "Sono entrati in due, mentre fuori in strada c’era un terzo che faceva il ’palo’. Avevano portato il flessibile per tagliare la cassaforte, e un piede di porco. Si sono subito diretti nella camera dove tengo la cassaforte".

Il colpo è fallito "soltanto perché sono rientrato a casa in quel momento. Dalle immagini si vede quello che fa il palo dare l’allarme quando vede le luci della mia macchina".

Montesi ha denunciato il tentato furto alla polizia, che è andato sul posto per fare i rilievi. "Purtroppo, mi hanno confermato gli agenti, furti di questo genere si stanno ripetendo spesso a Spadarolo. Ci sono state altre denunce nei giorni scorsi".