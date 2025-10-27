Maxi furto nella villa: rubati orologi e gioielli per mezzo milione di euro

Rimini, 27 ottobre 2025 – Ci hanno messo un paio di minuti al massimo. Per forzare una finestra lasciata semi-aperta, rovistare in ogni angolo e mettere a soqquadro le stanze di una villa in collina a San Lorenzo Monte, per poi andare dritti su un bottino da quasi mezzo milione di euro, riuscendo a impossessarsi di numerosi gioielli, anelli e collane d’oro, e di due orologi di lusso di proprietà di un avvocato riminese di 51 anni.

È questa la folle sequenza di un colpo andato a segno lo scorso weekend, quando sabato, intorno alle 19, una banda composta da quattro persone si è intrufolata nell’abitazione in collina di un professionista riminese.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire sin qui – le indagini sono affidate alla squadra mobile –, i ladri avrebbero atteso che l’avvocato 51enne se ne andasse di casa per cenare fuori prima di mettere in atto il colpo lampo. I quattro a volto coperto, così come sono stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza all’interno della villa, sarebbero stati favoriti dal fatto che la sera del colpo non fosse stato inserito l’allarme antifurto. Questo ha permesso ai malviventi di avere qualche minuto di vantaggio, così da forzare indisturbati una finestra dell’abitazione e dare inizio alla razzia della villa alle porte di Rimini. I ladri hanno infine trovato quel che cercavano, riuscendo a impossessarsi di un bottino da quasi mezzo milione composto da gioielli e da due orologi di lusso: un Rolex Daytona in oro e un Patek Philippe da un centinaio di migliaia di euro.

Come è stato documentato dalle telecamere dell’abitazione a San Lorenzo Monte, i ladri dopo appena un paio di minuti si sono dati alla fuga, forse spaventati da alcuni rumori esterni. Al suo ritorno a casa, l’avvocato 51enne si è così trovato davanti alla casa svaligiata da cima a fondo e ha lanciato l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli agenti delle Volanti della questura di Rimini e i colleghi della polizia Scientifica per eseguire i rilievi del caso. Gli accertamenti compiuti e il materiale registrato dalle telecamere di sorveglianza sono ora messi a disposizione della squadra mobile, che è al lavoro per risalire alla coppia di malviventi che ha svaligiato la villa dell’avvocato, mettendo le mani su anelli, collane e sui preziosi orologi di lusso.