Future Makers, ecco i premiati

Si è concluso il Future Makers Award 2025, l’evento clou del percorso didattico Progetto On, promosso dall’Itse Molari. In piazza Ganganelli, per la premiazione, una serata all’insegna dell’innovazione. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato PulseFit, un progetto che ha saputo reinterpretare il concetto di palestra, trasformandola in un luogo di connessione e crescita per giovani under 30. La giuria e il pubblico hanno premiato l’idea per la sua capacità di unire sport, socialità e un forte senso di community.

Sul secondo gradino del podio troviamo Quietly, il primo ristorante pensato per introversi. Un luogo dove il silenzio diventa un valore e l’esperienza culinaria è personalizzata, lontana dal caos e dalla frenesia degli ambienti tradizionali. Il terzo posto è stato conquistato da PrimoGiro, un locale che trasforma l’incontro in un gioco. Attraverso serate tematiche e attività ludiche, PrimoGiro crea un ambiente unico per socializzare.