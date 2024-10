Futuri istruttori amministrativi

1 Andrea Marinelli, 27 anni di Sogliano

"Ormai sono qui e quello che è fatto è fatto. O la va o la spacca. Sono tre mesi che studio e la notte prima del test mi sono rilassato, ormai quello che era da imparare è stato appreso. Però alla fine di tutto devo dire che sono tranquillo, ho dormito bene e ora sto pensando a tutt’altro"

2 Edmea Turci, 27 anni di Sogliano

"Gli argomenti trattati nel test sono davvero interessanti, ci sono certi passaggi che ammetto siano noiosi ma con il tempo ti entrano in testa. Sono di Sogliano e lavorare ogni giorno

a Rimini è una

prospettiva che

mi intriga molto

e sarebbe il mio sogno".

3 Luca Zaghini,31 anni di Rimini

"Non è il sogno della mia vita fare l’istruttore in comune, ma si può dire che i pro sono superiori dei contro. Ciò che non mi è piaciuto è stata la preparazione che ho dovuto fare. Non condivido neanche la modalità in cui si scelgono i nove candidati, prima con un test, poi il colloquio orale. Così non si finisce più".