Futuri medici, l’Italia apre le porte al Titano

Porte aperte agli studenti sammarinesi nelle università italiane. Precisamente ai futuri medici. Sono quattordici i posti riservati ai cittadini sammarinesi nelle scuole di specializzazione medica italiane. "Un importante incremento – dicono dall’Istituto per la sicurezza sociale – per dare nuove opportunità formative ed investire nei medici che daranno forma all’Iss del futuro". Il Comitato esecutivo dell’Istituto ha adottato la delibera che stabilisce i posti riservati per i cittadini sammarinesi o residenti per l’accesso alle scuole di specializzazione per il prossimo anno accademico. Sono ben 14, i diversi indirizzi opzionati, ciascuno per un posto: Geriatria, Malattie Infettive, Psichiatria, Oncologia, Ginecologia e Ostetricia, Igiene e Medicina Preventiva, Malattie dell’Apparato respiratorio, Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia, Otorinolaringoiatria, Medicina di emergenza-urgenza, Pediatria, Neurologia e Urologia. Gli atenei convenzionati con l’Iss dove poter svolgere questi corsi di specializzazione sono l’Università di Modena-Reggio Emilia, l’Università San Raffaele di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. "I posti nelle scuole di specializzazione – spiegano dall’Iss – sono riservati a cittadini sammarinesi oppure a residenti da almeno un anno in territorio che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. L’Istituto erogherà direttamente alle Università, un contributo annuale pari all’ammontare della retta, che poi lo specializzando sarà tenuto a rimborsare, una volta ottenuta la specialità, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione di un contratto di collaborazione con l’Iss". I neo-laureati in possesso dei requisiti interessati a usufruire di tali posti dovranno presentare domanda di partecipazione al Comitato esecutivo entro maggio, indicando la specialità. "Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la crescita di giovani medici – dice il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni – L’orientamento verso settori specialistici di rilevanza strategica permetterà loro di acquisire competenze specifiche e di contribuire alla salute e al benessere della comunità sammarinese".