G20 Spiagge: commercio sul tavolo dei sindaci

Il commercio nelle città balneari. Verterà su questo tema il summit dei sindaci del G20 Spiagge che il 3 e il 4 ottobre s’incontreranno al palazzo del Turismo di Riccione. In programma laboratori, momenti di confronto, un convegno pubblico e una serata all’insegna della cultura con Dacia Maraini che al Cocoricò aprirà il Premio Riccione per il Teatro. In primo piano le sfide, le opportunità, il futuro dei centri urbani nelle località costiere con particolare riferimento all’aumento dei costi delle abitazioni, difficoltà per famiglie e lavoratori stagionali, perdita d’identità del commercio locale e omologazione dell’offerta. Ne parleranno amministratori, rappresentanti delle istituzionali e delle categorie economiche, nonché gli operatori. Va in questa direzione il laboratorio "Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari", che sarà aperto dalla sindaca Daniela Angelini, il 3 alle 14,30. Riservato ai Comuni del G20 Spiagge e al team Justgood Tourism affronterà anche i temi legati alla semplificazione della normativa (Suap), alla valorizzazione dei mercati urbani, identità e incentivi per le attività aperte tutto l’anno. Lo scopo è quello di avanzare proposte operative. Si prosegue sabato 4 alle 10 col pubblico convegno al quale parteciperanno Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini. A seguire focus sugli hub urbani di Riccione, interverranno Ivano Ruscelli di Iscom Group e Tecla Mambelli, dirigente dell’ Urbanistica e Attività economiche.

