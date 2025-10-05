G20 spiagge: focus su commercio e servizi

"Da Riccione, lanciamo un messaggio forte a tutti i livelli istituzionali: serve un patto per il commercio di identità e prossimità". La sindaca Daniela Angelini ha usato il palco del G20 spiagge, in corso al palazzo del Turismo di Riccione, per appellarsi al governo e alla Regione. L’attenzione è concentrata sulle difficoltà del settore commercio, tra attività al dettaglio e all’ingrosso. Il commercio resta una parte importate dell’offerta turistica, ma per sostenerla servono politiche di ampio respiro, e soprattutto efficaci. La sindaca ha sottolineato l’urgenza di una strategia integrata e condivisa: "Il commercio non è un tema laterale: è una vetrina fondamentale. Se le nostre vie commerciali perdono anima, si appanna l’intera città. È ora di trasformare la consapevolezza in azione strategica e soluzioni concrete". Daniela Angelini ha elencato dal palco le azioni messe in campo dal comune, ovvero: la messa in sicurezza degli assi commerciali, la rigenerazione urbana di viale Ceccarini e poi di viale Dante (nella parte centrale fino a piazzale Ceccarini entro la primavera del 2027), fino all’avvio degli Hub urbani. Tre le aree interessate: Ceccarini-Dante, il Paese e l’Abissinia, che saranno riqualificate in piena sinergia con gli operatori locali. Poi ha individuato cinque aree di intervento su cui intervenire, per meglio dire su cui le istituzioni ai vari livelli dovrebbero intervenire. Si tratta: del contrasto agli spazi e alle vetrine vuote, "con misure fiscali e regolamentari per incentivare la riattivazione degli immobili commerciali"; la tutela dell’identità locale, con strumenti normativi che valorizzino le produzioni tipiche e il commercio di prossimità; incentivi alle attività aperte tutto l’anno attraverso sgravi fiscali e contributi per sostenere la destagionalizzazione; la semplificazione normativa, per ridurre tempi e costi burocratici e favorire gli investimenti; il rilancio dei mercati urbani e degli spazi pubblici, come luoghi di socialità, cultura e promozione delle eccellenze locali.