G20 spiagge, Regina in prima linea: "Affronteremo temi strategici"

Non c’è solo mare, ombrelloni e turismo balneare: la vita delle città costiere si regge anche sul commercio, sulle produzioni locali e sulla capacità di garantire lavoro ben oltre i mesi estivi. È questo lo spirito con cui Cattolica si prepara a partecipare al G20Spiagge di Riccione, in programma domani e sabato, un summit che riunisce venti tra le principali località balneari italiane. Il tema scelto per questa edizione, ‘Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa delle destinazioni balneari’, tocca il cuore delle sfide quotidiane dei centri marini. "Il commercio è da sempre motore della vita delle comunità – sottolinea la sindaca Foronchi -. Nelle città balneari, però, la stagionalità crea squilibri e incertezza: lavoratori e imprese non possono vivere solo di aperture concentrate tra primavera e inizio autunno. Per questo è importante riflettere insieme e trovare azioni comuni per valorizzare le produzioni locali e le peculiarità di ogni territorio". Un concetto ribadito anche dalla coordinatrice nazionale del G20Spiagge, Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti: "Non parliamo di vincoli o nuove tasse, ma di buone pratiche condivise". Al convegno di Riccione le amministrazioni porteranno proposte nate dal basso, esperienze maturate direttamente nei territori e tradotte in soluzioni pratiche. Un lavoro che si intreccia con la legge sulle Comunità marine, presto in discussione in Parlamento, e che potrebbe sancire un riconoscimento formale al ruolo strategico dei comuni costieri. Cattolica, ancora una volta, sceglie di essere in prima linea, rivendicando il valore del commercio come anima delle città di mare.

f.t.