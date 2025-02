Gabbani a Cattolica col tour estivo

Uno dei grandi protagonisti di Sanremo, Francesco Gabbani, sarà in concerto a Cattolica quest’estate. L’artista, in gara al Festival col brano Viva la vita, già vincitore nel 2017 con Occidentali’s karma, si esibirà infatti all’arena della Regina il 26 luglio. Viva la vita farà parte del suo atteso sesto album in studio, che si intitolerà Dalla tua parte e sarà disponibile dal 21 febbraio. Dopo la partecipazione al Festival, Gabbani tornerà dal vivo con il suo nuovo tour nei palazzetti partito il 19 dicembre. Poi, a luglio, l’artista darà il via a ’Dalla Tua parte summer tour’. Diverse le date in programma, quella di Cattolica è al momento l’unica prevista in Romagna. I biglietti per il concerto all’arena della Regina sono in vendita su Ticketone.