Gabbiano preso a fucilate e ucciso L’allarme: "Si rischia una strage"

Un gabbiano ucciso. A spezzargli le ali con un gesto assurdo e gratuito sarebbe stato un ignoto cittadino dal grilletto facile. Aumentano i sospetti sul cecchino di gabbiani che opererebbe proprio nelle vicinanze di via Roma. I ritrovamenti di animali morti nella zona infatti si sommano e le modalità sembrano sempre le stesse: colpi sparati con dei fucili ad aria compressa del tipo ‘soft air’. I testimoni raccontano – infatti – di aver visto precipitare a terra il gabbiano in maniera inequivocabile "ci è piombato davanti – dicono – come un sasso". L’animale è stato rinvenuto alcuni giorni fa sull’asfalto all’incrocio fra via Roma e via Tripoli, nelle vicinanze della rotonda Officina Locomotive Rimini. Il pallino rilevato dalla radiografia e la doppia frattura scomposta nell’ala del gabbiano, non lasciano dubbi sulle modalità dell’uccisione. "Gli hanno sparato – dichiara dal Cras, Clara Corbelli, responsabile del Centro che ha avuto in cura l’animale –. Era un esemplare non troppo giovane, ieri mattina il veterinario ha dovuto sopprimerlo". Una scelta obbligata. "Gli è stata fatta l’eutanasia – aggiunge con rammarico la Corbelli – non possiamo tenere in vita tutti gli uccelli che non volano più, ci arrivano circa 3.500 animali all’anno, sarebbe impossibile". "È un continuo di episodi simili – dice costernata la responsabile del Cras –, in alcuni casi, anche se la frattura è evidente, non siamo sempre sicuri che il colpo sia sparato da un fucile, ma questa volta ne abbiamo la certezza". Quanto all’identificazione del cecchino, la Corbelli spiega che "chi compie queste azioni scellerate è comunque in possesso di un’arma pericolosa e in libera vendita, che può avere chiunque. Per certe non c’è un registro che ci dica chi in quella zona di Rimini detenga quel particolare tipo di armi in grado di causare lesioni gravi anche alla persone, e purtroppo non ci possono essere controlli su chi le possiede, quindi non è facile risalire all’autore del gesto".

Negli anni, inoltre, sono aumentati gli avvistamenti di gabbiani che si avvicinano al centro storico in cerca di cibo, obbligando i residenti a porsi alcune domande sulla coabitazione con questo particolare tipo di animale. "I gabbiani non hanno più un posto dove stare – conclude la Corbelli – nella spiaggia non ci sono più dune, in realtà non c’è nessun luogo dove la fauna selvatica possa stare, le persone, poi, vogliono vivere al mare ma si infastidiscono per il rumore dei gabbiani, bisogna che mostrino un minimo di tolleranza". Andrea G. Cammarata