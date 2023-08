Gabriele Bucci attacca e affonda la ‘discoteca navigante’

"Energy Boat, ovvero la ’motonave con aperitivi e dj set a bordo’ che ogni sabato pomeriggio imperversa musicalmente lungo la costa cittadina. Ma quale boom di presenze, quattro gatti". Il consigliere di minoranza Gabriele Bucci affonda la ’discoteca navigante’ dell’estate 2023. E contesta il "consueto tono trionfalistico" del bilancio di fine estate diffuso da Fondazione Verdeblu ("ma non glielo spiega a nessuno che questo eccesso di ridondanza è deleterio in termini di comunicazione?"). Bucci snocciola i numeri di presunto boom di presenze a bordo: "100 per otto sabati, totale 800 persone in una stagione. Ammazza che boom! Si passa poi all’esaltazione delle migliaia di persone che ballano in acqua intorno ai tre pontili ai quali la motonave attracca per circa 2030 minuti di musica assordante e urla a pieni polmoni dei vocalist. Ma tanti la evitano".