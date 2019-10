Montecolombo (Rimini), 29 ottobre 2019 - Tragedia a Croce di Montecolombo, dove un anziano agricoltore che era andato a raccogliere della legna, è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo che stava conducendo. Per lui non c’è stato niente da fare, quando i soccorsi sono arrivati era già morto. La vittima è Gabriele Gorgolini, 78 anni, un residente del posto. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Montescudo Montecolombo.



La dinamica dell’infortunio è ancora al vaglio dei militari, anche se non sembrano esserci molti dubbi su quello che è accaduto in quel campo. L’area, in via Provinciale Conca, era di proprietà della stessa vittima che vive lì accanto, e ieri mattina si era recato nell’appezzamento per raccogliere della legna. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’anziano avesse attaccato una sorta di carrello al motocarro agricolo che aveva appunto riempito di legname. Quindi si è messo alla guida del mezzo ed è partito. Non è chiaro quanta strada abbia fatto, ma improvvisamente il motocarro si è rovesciato, non lasciandogli scampo. L’anziano agricoltore è purtroppo rimasto sotto.



A trovarlo sono stati i familiari, poco dopo le 13. L’uomo non era rientrato per il pranzo, e non vedendolo arrivare alla fine si erano preoccupati. Sapevano che era uscito per andare a lavorare nel campo, e sono andati a cercarlo lì. Quando hanno visto il trattore rovesciato, hanno compreso subito che era accaduto qualcosa di terribile. E appena si sono avvicinati hanno avuto la conferma che lui era rimasto schiacciato sotto. Non dava segni di vita, e disperati hanno allertato subito il 118 e i vigili del fuoco.

Sono stati i pompieri a liberare il corpo da sotto il mezzo, ma c’erano poche speranze che l’uomo fosse ancora vivo. Anche l’ambulanza è arrivata sul posto alla velocità della luce, ma gli operatori sanitari si sono subito resi conto che la situazione era disperata. Hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi e ne hanno dichiarato il decesso. Certezze sul momento della morte non ce ne sono, ma è molto probabile che l’anziano sia rimasto ucciso sul colpo.



A Croce sono arrivati subito dopo anche i carabinieri della Stazione di Montescudo Montecolombo, per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. Nessun dubbio che l’uomo avesse caricato la legna sul carrellino che aveva agganciato al trattore. Quel campo è un uliveto e il terreno è particolarmente sconnesso,e forse è stato il peso della legna o forse le asperità del campo a far rovesciare il motocarro. Certezze non ce ne sono, ma sulla dinamica non sembra invece esserci alcun dubbio. Il magistrato ha disposto solo l’ispezione cadaverica ma non l’autopsia, essendo evidenti le cause della morte.