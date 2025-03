Gabriella Marchi, il ricordo di un’icona

Domenica 27 agosto 1972, Monaco di Baviera, prima giornata di gare delle XX Olimpiadi. Una Sport Halle gremita, davanti ad oltre 12mila spettatori - e con qualche centinaio di milioni di persone collegate dalle televisioni di tutto il mondo - si appresta ad eseguire il suo esercizio alle parallele una ginnasta italiana. Scende in pedana per la prova olimpica alle parallele anche lei, Gabriella Marchi, per tutti, a Rimini, la ’Lella’. Ha appena 16 anni e si ritrova sotto gli occhi di tutto il pianeta a rappresentare i colori dell’Italia al cospetto delle più grandi ginnaste del pianeta.

Le atlete dell’Urss, dalla Germania Federale, dell’Ungheria, degli Stati Uniti sono inarrivabili, ma ’Lella’ riesce comunque a mettersi in luce e al termine degli esercizi obbligatori ottiene il punteggio più alto tra le atlete azzurre, spingendo la squadra - che ha un’età media di 15 anni e mezzo - al 13° posto. Il giorno successivo Gabriella Marchi bissa, affermandosi non solo come migliore tra le italiane, ma ottenendo un importante 8° posto assoluto. La squadra delle ginnaste italiane chiuderà in dodicesima posizione.

"Nelle giornate dedicate all’8 marzo – il post del sindaco Jamil Sadegholvaad su Facebook – punteggiate da tante interessanti iniziative anche a Rimini, mi pare doveroso ricordare la figura e la storia, dolce e struggente, di Gabriella Marchi, la prima riminese a partecipare ai Giochi Olimpici, quelli di Monaco 1972".

Oltre a Gabriella, in quella squadra era presente anche un’altra atleta riminese, Patrizia Neri, nipote del plurimedagliato Romeo Neri, convocata in qualità di riserva. Romeo Neri, cui è intitolato lo stadio, è il ginnasta riminese che tra le Olimpiadi di Amsterdam del 1928 e di Los Angeles del 1932 aveva portato a casa una medaglia d’argento e tre d’oro.

Si dovranno attendere 16 anni, dopo Monaco ’72, per vedere un’altra donna riminese nelle competizioni a cinque cerchi, ricorda il primo cittadino. Le olimpiadi del 1972 furono per Gabriella l’apice di una carriera sbocciata tra le fila della storica società ‘Romeo Neri’ e che la portò a collezionare titoli e piazzamenti. Almeno fino al 1976 quando scelse di dare priorità allo studio e al diploma, immaginandosi il suo futuro anche oltre la pedana.

Così, con coraggio, rinunciò alle Olimpiadi successive in Canada e si ritirò dall’agonismo, senza però abbandonare la ginnastica e dedicandosi a trasmettere la sua passione alle nuove leve.

"Quella di Gabriella – continua Sadegholvaad nel suo omaggio – è stata una vita in ricerca costante dell’equilibrio. Equilibrio che si spezza nell’inverno del 1990 quando Gabriella ha un malore proprio in palestra, tra le sue allieve". Morirà il giorno dopo, il 22 gennaio, a soli 33 anni. A lei la città ha dedicato una via, nella zona di Corpolò.

Una vita straordinaria nella sua normalità, poco conosciuta, che merita di essere ricordata e raccontata. Lo possiamo fare grazie anche alle immagini del prezioso archivio fotografico della Biblioteca civica Gambalunga, che in occasione della Giornata internazionale delle donne oggi proporrà sui canali social una selezione di foto che raccontano Rimini attraverso la figura femminile. Titolo dell’esposizione: ’Monaco ‘72: Gabriella Marchi prima donna riminese alle Olimpiadi’. A cinquant’anni di distanza da quegli avvenimenti "la Biblioteca Gambalunga vuole ricordare tutta la solarità di Lella con le foto che Minghini le scattò, assieme alla famiglia, al suo ritorno da Monaco".