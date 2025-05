Gabry Ponte è già in ‘clima’ Eurovision

Una prova generale che lascia il segno. È quella di Gabry Ponte, salito per la prima volta sul palco dell’Eurovision Song Contest. Il celebre dj, rappresentante di San Marino con la sua Tutta l’Italia, è stato uno dei protagonisti della seconda giornata di prove, in vista dell’appuntamento della prossima settimana con la 69esima edizione della manifestazione canora. Domenica scorsa a cimentarsi con le esibizioni sono stati otto dei 15 Paesi (tra cui appunto San Marino) partecipanti alla prima semifinale, in programma martedì prossimo. Sono 37 le nazioni che si sfideranno in Svizzera per guadagnarsi l’accesso alla finale di sabato 17 maggio.

Nella cornice suggestiva della St. Jakobshalle di Basilea, Gabry Ponte ha fatto vibrare l’arena con l’hit che gli è valsa la vittoria al San Marino Song Contest. Vestito con un completo argento che catturava ogni raggio di luce, Ponte ha dominato la consolle tra giochi di luci frenetici e proiezioni digitali a effetto graffiti, trasportando il pubblico in un’esperienza quasi ipnotica.

La performance ha scelto di rinunciare a effetti teatrali e coreografie spettacolari per lasciare che fosse la musica a parlare. Al suo fianco, una squadra di artisti mascherati: i cantautori Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts, il corista Gianluigi Fazio, Gioele Nuzzo al tamburello e Donato Vizzino alla fisarmonica. Il momento di massima esplosione è arrivato con il terzo take, quando i fuochi di scena hanno illuminato la sala, amplificando la tensione e trasformando il palco in un vero e proprio dancefloor europeo. San Marino, grazie a Gabry Ponte, si prepara così a scrivere una pagina intensa della sua storia all’Eurovision. "Vorrei salutare tutti gli amici di San Marino. Darò il massimo, voi tifate per me" ha detto Gabry Ponte in un videomessaggio sui suoi canali social.

Nel corso della prima semifinale, il dj sarà l’undicesimo artista ad esibirsi. Prima di lui l’Azerbaigian e prima ancora l’Italia con Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro.