Gaiofana, il Comune impone un ultimatum sui lavori in ritardo

Un cronoprogramma dettagliato e aggiornato dei lavori che dovranno portare alla luce entro la fine dell’anno, o al massimo entro il mese di marzo del prossimo anno, il centro sportivo della Gaiofana. E’ quello che l’amministrazione comunale ha chiesto a Responsible, la società del presidente Stefano Petracca che ha in capo la ristrutturazione e la gestione del centro nell’ex area Ghigi. Cronoprogramma che nell’ultimo periodo ha subito dei forti rallentamenti a causa, si suppone, delle difficoltà finanziarie della Responsible. Quelle che a cascata hanno coinvolto anche il Rimini Football Club. Per l’intero mese di agosto alla Gaiofana non si sono visti operai al lavoro e questo ha messo in allarme non poco il Comune che ad agosto aveva inviato una diffida alla società dei Petracca. Questo perché quel progetto è tra quelli sostenuti attraverso il Pnrr e quindi deve sottostare alle prescrizioni e alle scadenze fissate dalla Unione Europea. Da lunedì i lavori sono ripresi e ieri il Comune lo ha verificato con gli occhi della ’squadra’ Direzione lavori che si è presentata al cantiere, verificandone l’effettiva ripartenza. Ma la partita alla Gaiofana è appena iniziata. Nei giorni scorsi, infatti, non è passata inosservata la visita al centro del presidente della Lazio, Claudio Lotito insieme ai tecnici della Responsible. Una visita di piacere? Difficile da immaginare, ma il disegno non è ancora chiaro. Nei giorni successivi da casa Petracca hanno fatto sapere che la Responsible non è in vendita. In ’vendita’, a sentire la proprietaria del Rimini, Giusy Anna Scarcella è la Gaiofana, invece. "Con l’accordo del Rimini Fc – ha detto una decina di giorni fa – c’è l’accordo per il centro sportivo della Gaiofana. Ho firmato un contratto preliminare. Subentriamo nel completamento e nella gestione della struttura". Cosa confermata ieri dall’amministratore unico del Rimini, Valerio Perini che aggiunge. "Al momento non ci sono altre novità".
CronacaGaiofana, il Comune impone un ultimatum sui lavori in ritardo