Gaiofana, il Comune impone un ultimatum sui lavori in ritardo

Un cronoprogramma dettagliato e aggiornato dei lavori che dovranno portare alla luce entro la fine dell’anno, o al massimo entro il mese di marzo del prossimo anno, il centro sportivo della Gaiofana. E’ quello che l’amministrazione comunale ha chiesto a Responsible, la società del presidente Stefano Petracca che ha in capo la ristrutturazione e la gestione del centro nell’ex area Ghigi. Cronoprogramma che nell’ultimo periodo ha subito dei forti rallentamenti a causa, si suppone, delle difficoltà finanziarie della Responsible. Quelle che a cascata hanno coinvolto anche il Rimini Football Club. Per l’intero mese di agosto alla Gaiofana non si sono visti operai al lavoro e questo ha messo in allarme non poco il Comune che ad agosto aveva inviato una diffida alla società dei Petracca. Questo perché quel progetto è tra quelli sostenuti attraverso il Pnrr e quindi deve sottostare alle prescrizioni e alle scadenze fissate dalla Unione Europea. Da lunedì i lavori sono ripresi e ieri il Comune lo ha verificato con gli occhi della ’squadra’ Direzione lavori che si è presentata al cantiere, verificandone l’effettiva ripartenza. Ma la partita alla Gaiofana è appena iniziata. Nei giorni scorsi, infatti, non è passata inosservata la visita al centro del presidente della Lazio, Claudio Lotito insieme ai tecnici della Responsible. Una visita di piacere? Difficile da immaginare, ma il disegno non è ancora chiaro. Nei giorni successivi da casa Petracca hanno fatto sapere che la Responsible non è in vendita. In ’vendita’, a sentire la proprietaria del Rimini, Giusy Anna Scarcella è la Gaiofana, invece. "Con l’accordo del Rimini Fc – ha detto una decina di giorni fa – c’è l’accordo per il centro sportivo della Gaiofana. Ho firmato un contratto preliminare. Subentriamo nel completamento e nella gestione della struttura". Cosa confermata ieri dall’amministratore unico del Rimini, Valerio Perini che aggiunge. "Al momento non ci sono altre novità".