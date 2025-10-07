Gaiofana, lavori a rilento. Il Comune pronto a riprendersi l’area

La pazienza è finita. Sulla Gaiofana il Comune di Rimini cambia schema e passa al contrattacco. Venerdì scorso i tecnici di Palazzo Garampi hanno visitato l’area in cui dovrà essere realizzato il nuovo centro sportivo, affidato in gestione alla società Responsible di Stefano Petracca che si sta occupando della ristrutturazione: è emerso che i lavori stanno andando avanti, ma troppo lentamente. Il numero di addetti è ritenuto non sufficiente per rispettare la scadenza del 19 dicembre, quella fissata per non perdere i finanziamenti del Pnrr. Per questo i tecnici comunali faranno un altro sopralluogo nei prossimi giorni e, se lo scenario nel frattempo non sarà cambiato, dal municipio partirà una diffida ad adempiere nei confronti di Responsible. Non solo: se nel giro di un paio di settimane la società di Petracca non si metterà in regola, il Comune è pronto a escutere la fideiussione depositata dalla stessa Responsible e ritornare in possesso dell’area, affidata in concessione. Se si perderà il finanziamento Pnrr a causa dei ritardi, il Comune si rivarrà civilmente nei confronti della Responsible.

L’assessore allo Sport, Michele Lari, nel consiglio comunale di fine settembre aveva annunciato che l’amministrazione avrebbe portato avanti controlli puntuali per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Così è stato. A fine agosto il Comune inviò una diffida perchè l’intervento, che gode di un finanziamento Pnrr di 1,4 milioni di euro, era fermo: nel corso del mese di agosto non si sono visti operai alla Gaiofana. Poi al termine della scadenza di 15 giorni i lavori sono ripartiti. E ora stanno proseguendo in tempi non ‘congrui’ e con pochi operai impegnati. Sempre in consiglio comunale, Lari ha spiegato che la scadenza dei lavori è stata fissata al 19 dicembre per non incorrere nelle penali, anche se il termine ultimo è quello del 31 marzo per rispettare i tempi del Pnrr.

A fine settembre le lavorazioni erano intorno al 35%, tanto che Palazzo Garampi ha chiesto alla società di Petracca – marito di Stefania Di Salvo, ex presidente del Rimini – un cronoprogramma dettagliato e aggiornato dei lavori. Il cronoprogramma ha subito dei rallentamenti a causa, si suppone, delle difficoltà finanziarie della Responsible. L’ultimo sopralluogo dei tecnici comunali ha dato esiti poco rassicuranti: per questo il Comune di Rimini è passato al contrattacco e sta mettendo alle strette la società. Nelle settimane scorse non è passata inosservata la visita alla Gaiofana di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Una presenza che però non è mai stata spiegata da Petracca, che si è limitato a dire che la Responsible non è in vendita. Ora però per la Gaiofana il tempo stringe: Palazzo Garampi non resterà a guardare.