"Galileo tiktoker, Togliatti sui social. Ecco il nostro mondo contromano"

È uno strepitoso anti-musical, a metà tra avanspettacolo e dj-set, farcito di comicità il nuovo spettacolo degli Oblivion che stasera alle 21 animerà il Teatro della Regina di Cattolica in uno slalom tra gag, canzoni e parodie. In scena il divertente Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità per la regia di Giorgio Gallione, che in questo show vede l’applauditissimo gruppo incantato dal richiamo del Metaverso attraverso il quale si proietta nel futuro. In questa realtà alternativa accade di tutto: Galileo Galilei è una star di TikTok, Marco Mengoni canta all’Ikea e così via. Ne parla Fabio Vagnarelli degli Oblivion.

Tuttorial, un mondo da scoprire?

"È uno stranissimo universo, un insieme di personaggi che senza cronologia e senza rispettare epoche e stili, ritornano in una specie di universo alternativo e si mettono alla prova con un mondo a noi sconosciuto, dove i social impazzano e dove grazie a questo strumento tecnologico si cerca di avere successo e di monetizzare la propria arte". Una singolare passerella?

"C’è Leonardo da Vinci alle prese con la sua ‘Ultima cena’ da pubblicare su Instagram, per cui non è più un affresco ma una pubblicazione social, Galileo Galilei, star di TikTok che usa per promuovere le sue idee scientifiche e dice che la è Terra a girare attorno al Sole e non viceversa. Giacomo Puccini che fa un video sms come quelli che vanno di moda ora con piccoli rumori e canta il ‘Nessun dorma’. Quindi Giuseppe Ungaretti star di Twitter. Torna Manzoni che in dieci minuti vuole riproporre i Promessi Sposi, ambientandoli nelle principali serie tv, da Gomorra a Mare fuori, dalla Casa di Carta fino a Don Matteo e il Trono di spade, insomma è uno zibaldone di serie tv".

Uno show ‘sui generis’?

"È un mondo molto orizzontale in cui Marco Mengoni, Angelina Mango, Mahmood, Elodie e Annalisa valgono quanto Manzoni e Galileo, senza classificazione. Non mancheranno le tipiche creature della modernità come l’infaticabile rider e il pavido leone da tastiera, fino alla satira di costume, politica e attualità".

Nella folle playlist ci sono anche Sanremo e i Ferragnez?

"Tra le novità c’è il festival, come pure i Ferragnez traslati con un’altra coppia famosa molto più importante della politica italiana: Nilde Iotti e Palmiro Togliatti, con un corto circuito si immagina cosa sarebbe successo se i due avessero avuto a disposizione il clamore mediatico dei social. Magari avrebbero fatto la loro serie parlando di avventure sovietiche, chissà!".

Sul palco sempre i magnifici cinque?

"Oltre a me ci saranno Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni e Lorenzo Scuda. Siamo cantanti e attori, ma anche musicisti, in questo spettacolo ci siamo dati un’altra sfida, quella di suonare dal vivo tamburi africani, bidoni, basso elettrico e una keytar tipo quella di Sandy Marton".

Nives Concolino