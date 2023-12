Galimberti: "Porte aperte per Sinner"

Sogna in grande Cattolica, sia da un punto di vista sportivo che di immagine e promozione internazionale, con la Galimberti Tennis Academy sui campi del Queen’s Club. Infatti proprio nel club cattolichino di tennis si allena da qualche giorno una grande promessa del tennis italiano, Luca Nardi di Pesaro, classe 2003, attuale numero 118 del ranking mondiale Atp, nella sua classe tra i migliori talenti mondiali. Il coach Giorgio Galimberti ha costruito attorno al giovane campione, proprio nella struttura di Cattolica, un team di specialisti per portarlo a quel salto di qualità che in tanti si augurano. Per tutto il tennis locale ed anche per tutto il territorio si annunciano così importanti novità visto che lo stesso Nardi si allenerà per due settimane in Spagna proprio con Jannik Sinner e non si esclude che lo stesso Sinner possa in primavera fermarsi a Cattolica per alcuni allenamenti sul campo in erba del Queen’s Club prima di Wimbledon.

Galimberti spiega: "Per due settimane Luca sarà ad Alicante ad allenarsi con Jannik Sinner, io farò la prima settimana, Marco De Rossi con Matteo Baldini la seconda. Jannik cerca spesso Luca, e sicuramente c’è un motivo, per la qualità del suo tennis, per il carattere, ed alcune similitudini positive. In primavera perché no, Sinner potrebbe venirci a trovare per allenarsi sul nostro campo in erba, magari prima di Wimbledon". Il giovane pesarese Luca Nardi diventerà un fiore all’occhiello per l’impianto cattolichino che sta crescendo sotto ogni punto di vista: "La nostra è stata una crescita abbastanza rapida – ribadisce Galimberti, direttore dell’Academy – Dal 2020, anno in cui siamo nati, abbiamo fatto passi importanti, abbiamo raddoppiato il numero degli iscritti, siamo passati dal livello Itf Future, dove abbiamo vinto parecchi tornei, fino ai Challenger dell’anno scorso con giocatori come Dalla Valle e Forti, l’anno scorso Enrico Dalla Valle ha battuto giocatori del calibro di Muller e Cobolli, ora è arrivato questo accordo con Luca Nardi, un giocatore di altissima qualità. Per lui non bastava un progetto classico, abbiamo invece pensato di costruire un team ad hoc, composto da Matteo Baldini, preparatore personale di Luca, Marco De Rossi che ha lasciato l’attività da giocatore per seguire questo progetto, Frank Musarra, fisioterapista storico di Luca, il dottor Piero Benelli, anche lui medico da sempre di Luca e Luca Bertino, video analista, impegnato anche su Super Tennis. Su questo progetto – ha continuato Galimberti – metterò il massimo impegno personale. Spero di mantenere il trend che ha portato Dalla Valle dalla posizione 700 a 280 del mondo. Per Luca Nardi intendiamo seguire un metodo ancora più personalizzato".

Luca Pizzagalli