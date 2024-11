Gallina in fuga, appello social per ritrovarla. Pronte sei uova fresche come ricompensa

Gallina scappa di casa. Per chi la ritrova, la ricompensa è di sei uova freschissime. La richiesta di aiuto arriva via social da una sammarinese. Un post per cercare Marta, la sua gallina fuggita qualche giorno fa. "Lei si chiama Marta – racconta la sammarinese corredando il post con una foto della gallina dispersa – e da due giorni non torna a casa. Non so se ha fatto una brutta fine o se qualche buon’anima vendendola gironzolare le ha offerto riparo. Se qualcuno l’ha vista o trovata, in zona Falciano don Camillo, mi scriva". Un appello che al quale nel giro di qualche ora rispondono in tanti. E in tanti condividono dando il via alla caccia alla gallina. Di Marta la sua padrona racconta anche qualche particolare. "E’ birichina – scrive – nonostante il taglio delle piume sulle ali le piace evadere e andare a spasso. Sin da piccola è stata con la sua amica gallina Pina (che viene anche lei immortalata in attesa del ritorno a casa della sua compagna di mille avventure, ndr) e sicuramente sta sentendo la sua mancanza". E per chiudere, la ricompensa in natura. "Grazie – ringrazia in anticipo chi le offrirà aiuto nel far tornare a casa Marta – Ricompensa sei uova fresche". Decine di commenti più o meno ottimistici sul ritrovamento della pollastra. "Non vorrei che qualcuno l’abbia già messa in freezer", scrive qualcuno. "Che bello sapere che ancora qualcuno alleva le galline ruspanti. Anche noi quando io ero piccola le avevamo. Le mie galline erano felici di scorrazzare insieme ai galli".