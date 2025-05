Galoppa l’inflazione. Rimini resta tra le città più care d’Italia

Inflazione: Rimini è sempre più cara. "Tra i banchi del mercato o tra gli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati la crescita dei prezzi è una costante a cui, da diversi anni a questa parte, non si sfugge", è la dura constatazione della Federconsumatori nel leggere i dati dell’inflazione relativi al mese di aprile. Il dato Istat nel mese scorso a Rimini si attesta su un + 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, segnando +0,5% su marzo, +0,4% sul dato nazionale. Dati che "confermano quanto Rimini sia fra le città più care del Paese, consolidando purtroppo un trend iniziato da oltre un anno". Nel dettaglio ecco come aumentano i prezzi: il carrello alimentare cresce del 2,9 %; le spese per l’abitazione (acqua, elettricità e gas ) del 5,1%; le spese per la salute del 2,2%; quelle per l’istruzione del 4,3%; servizi ricettivi e ristorazione sono saliti del 4,2%. "Fra le cause che determinano questa spinta al rialzo dei prezzi ci sono sicuramente l’aumento del costo dell’energia e dei prodotti alimentari e anche degli affitti".