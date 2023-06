Gamba distrutta dopo l’incidente "Così lo abbiamo rimesso in piedi"

Alzati e cammina (meglio). Ha tratti biblici la via crucis di Rassas Zied, tunisino di 29 anni, arrivato a Rimini nel 2021 dopo aver attraversato il mare, lasciando la propria madre patria. Quella stessa patria dove tre anni fa il giovane Rassas aveva avuto un brutto incidente d’auto a seguito del quale aveva riportato una frattura alla gamba sinistra che, complici le mancate cure necessarie ricevute sul territorio, si era poi consolidata riportando per il 29enne una doppia deformità multidirezionale in varismo di tibia, con associata una problematica rotazionale distale. In parole povere: l’incidente aveva costretto Rassass ad una limitata e dinoccolata deambulazione, a seguito anche dell’accorciamento di cinque centimetri della gamba rispetto all’altra. Giunto a Rimini, il 29enne è stato quindi accolto in una struttura di Ardea, ma data la deformità l’inserimento nel tessuto sociale è apparso sin da subito in salita. È stato a questo punto che Rassas si è rivolto per un controllo ortopedico all’Ausl. Per la precisione, a visitare Rassas è stato il chirurgo ortopedico 36enne Giovanni Colleluori, che sin dalla prima visita ha preso in carico il caso del 29enne sino all’operazione, eseguita in due fasi con una tecnica mai utilizzata prima all’interno della Azienda romagnola e grazie alla quale ora Rassas è tornato a camminare correttamente.

"Quando ho conosciuto per la prima volta Rassas – ripercorre l’ortopedico Giovanni Colleluori – la situazione mi è subito apparsa complessa per la gravità della deformità ossea, tale per cui ho rienuto opportuno, in dialogo con il direttore dell’unità operativa dell’Infermi Stefano Landi, ricorrere ad una tecnica di osteotomia correttiva con l’utilizzo di un sistema di fissazione esterna circolare esapodalica". La tecnica consiste nel correggere chirurgicamente l’osso all’altezza della massima deformità e, tramite l’utilizzo del fissatore circolare, analizzare le immagini tramite un apposito programma per elaborare la correzione. "Quello che ci ha impegnati per risolvere la deformità di Rassas è stato un lavoro lungo, fatto di studi analitici angolari radiografici in itinere della deformità – continua Colleluori –. Basti pensare che la deformità del paziente partiva con 37 gradi di varismo distale e 11 di prossimale, con una rotazione di 40 gradi tale che il piede risultava intraruotato".

Il 29enne tunisino, infatti, è stato sottoposto a un intervento in due step, per cui "mi sono avvalso di consulenze di chirurghi esperti di fissazione esterna riconosciuti in tutto il mondo, per l’unicità della deformità di cui il paziente soffriva – espone l’ortopedico –. Dopo questa fase preliminare, ho deciso quindi di agire nella correzione con una tecnica di distrazione osteogenica di difformità multidirezionale avvalendomi del metodo Ilizarov e aiutato dal softwere dedicato per creare un’interruzione ossea per correggere, allungare, stimolare l’osso secondo necessità". Un’impresa chirurgica per cui "abbiamo scelto di operare in due fasi". Per questo Rassass si è sottoposto ad un primo intervento alla fine del 2021, con la correzione completa ultimatasi a giugno 2022. Dopodiché, dopo l’estate, è stato possibile procedere a fine settembre 2022 con il secondo step operatorio, il cui percorso si è poi concluso solo a gennaio di quest’anno, quando "dopo in pratica un anno di lavoro per Rassas è stato possibile rimuovere l’esoscheletro correttivo e accorgersi tra le lacrime di un risultato miracoloso". Alzati e cammina, più che un miracolo la realtà. "Ora Rassas deambula normalmente, ultima il percorso fisioterapico riabilitativo, ma i risultati sono più che soddisfacenti e per il ragazzo ora c’è la possibilità di un concreto reinserimento in società, fino a un nuovo impiego per cui la sua ex deformità non sarà più un problema", conclude Colleluori.

Francesco Zuppiroli