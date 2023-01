Gambalunga, luogo di cultura e aggregazione

Ripartiamo dalla biblioteca. Sì, dalla Gambalunga. In un contesto ormai frammentato, con la caduta evidente di poli d’aggregazione come le parrocchie, i sindacati, le piazze, le sedi di partito. Con una situazione sociale sempre più varia per distanza di censo, cultura, provenienza e diversità etniche: ecco la biblioteca. Nell’anno appena trascorso la Gambalunga ha accolto oltre 130.000 persone (+116% rispetto al 2021, ma ancora inferiore al dato pre-Covid). Sono stati dati in prestito 68.900 libri (+32 % rispetto al 2021). Per gli appassionati di classifiche è "Tre" di Valérie Perrin il libro più prestato dell’anno, seguito dalla saga de "I leoni di Sicilia" di Stefania Auci e dalla "Figlia della cenere" di Ilaria Tuti. Le letture preferite dagli adolescenti che si riforniscono in Sala Holden sono state "La fattoria degli animali" di George Orwell e "Il treno dei bambini" di Viola Ardone, al terzo posto "Come uccidono le brave ragazze" di Holly Jackson. Alla Biblioteca dei Ragazzi i tre libri più richiesti sono stati: "Io sono foglia" di Angelo Mozzillo e della brava illustratrice riminese Marianna Balducci (Bacchilega Junior 2020), "Il litigio" di Claude Boujon (Babalibri 2009) e, a pari merito, "I colori delle emozioni" di Anna Llenas (Gribaudo 2014)...