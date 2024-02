Gara di lettura al centro culturale

Due appuntamenti da non perdere con libri, autori e una sfida fino all’ultima pagina, questo week end al Centro Culturale Polivalente. Torna la gara di lettura più attesa dell’anno, "Per un pugno di tablet", domani, alle 15, insieme a Sarah Savioli. Si comincia oggi venerdì, alle 17.30, e sempre con Savioli protagonista che presenta la sua ultima fatica, "I selvatici", romanzo che farà felici i fan, e non solo, di Anna Melissari, la detective che comunica con piante e animali. Sabato invece, riflettori puntati sulla prima puntata della decima edizione di "Per un pugno di tablet". Da una felice intuizione dei professori Giancarlo Messina e Antonella Mascilongo dell’Associazione Navigare di Cattolica, si è creata una collaborazione ludico-professionale tra la biblioteca e le scuole medie.