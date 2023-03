Gara di solidarietà per aiutare la parrocchia

"Sosteniamo la parrocchia per ricostruire la tensostruttura della chiesa di San Martino". La presidente del comitato del Paese, Vilma Volpetti, chiede l’aiuto di tutti per ripristinare la tensostruttura pesantemente danneggiata dal maltempo dei mesi scorsi quando sulla città caddero chicchi di grandine grandi come palline da golf. L’impianto è da rifare e servono risorse. "Come comitato abbiamo intenzione di sostenere la parrocchia già con l’evento ‘Io tu e le rosole’ che torna anche quest’anno dopo la Pasqua. Attraverso la vendita di cassoni si potrà aiutare la ricostruzione. Questo è un inizio perché vorremmo che la collaborazione proseguisse anche con altre iniziative". Negli anni scorsi la tensostruttura della chiesa divenne anche la palestra degli studenti delle elementari durante i lavori alla scuola di Riccione Paese.