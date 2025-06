Gara per la gestione del nido Girotondo

Rimini avvia procedura per l’affidamento in gestione del nido d’infanzia comunale Girotondo, completamente ricostruito grazie ai fondi del PNRR. L’intervento rientra in un piano più ampio che ha interessato tre nidi comunali – Girotondo, Pollicino e Peter Pan – e che ha permesso non solo di rinnovarne gli spazi, ma anche di aumentare la capacità complessiva di 67 posti che avranno tutti una sezione dedicata ai lattanti. Il nuovo Girotondo potrà ospitare 84 bambini e sarà attivato a pieno regime dall’estate 2026.