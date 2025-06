Gara3 finale promozione: maxischermo al palasport Flaminio per Rivierabanca Rimini

Come anticipato dall’amministrazione comunale prima che iniziasse la serie, gara3 della finale promozione potrà essere seguita oggi anche tramite un maxischermo allestito per l’occasione dentro al palasport Flaminio. Ingresso libero a partire dalle 19, con prepartita in cui scenderanno sul parquet alcune squadre del settore giovanile di Insegnare Basket Rimini. Poi, nell’imminenza della palla a due di Desio, collegamento con gara3 live.

Per seguire la partita sarà allestito un video proiettore di 8 metri per 4,5 nel settore della curva sud e in contemporanea la partita sarà trasmessa anche sui due ledwall laterali del palazzetto. "Mentre Rivierabanca Rimini proverà a lottare con tutte le sue energie al PalaFitLine di Desio per gara3 della finale playoff di A2 – scrive il Comune di Rimini in una nota -, al palasport Flaminio si daranno appuntamento tutti gli appassionati di pallacanestro insieme a un’intera città per seguire dal maxischermo la sfida della squadra del cuore. Una finale che rappresenta per Rimini e per i riminesi qualcosa di molto speciale da vivere intensamente e collettivamente".

La partita sarà trasmessa in diretta da RaiSport con la telecronaca di Edi Dembinski e il commento tecnico dell’ex biancorosso Sandro De Pol.